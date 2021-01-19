Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Многие эксперты ожидают, что в этом году биткоин подешевеет в два раза

За прошлые 12 месяцев он подорожал в четыре раза.
5
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 - пожалуй лучшее предложение на сегодня
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли

Как отмечают эксперты Bank of America, в январе инвесторы выводили деньги из активов, связанных с компаниями технологического сектора и здравоохранения, но при этом часто вкладывались в криптовалюты.

реклама

анонсы и реклама
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 дороже 250 тр
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое.
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Seeking Alpha

реклама

Опрос, проведённый Deutsche Bank, продемонстрировал уверенность 56% аналитиков в предстоящем снижении курса биткоина в два раза, если рассматривать перспективу ближайших двенадцати месяцев. Отметим, что за прошедшие двенадцать месяцев курс биткоина вырос в четыре с лишним раза. Около 92% опрошенных Bank of America инвесторов рассчитывают на увеличение инфляции в текущем году. С другой стороны, максимальное за последние 11 лет количество инвесторов заявило, что мировая экономика сейчас находится в начале нового цикла роста, а не рецессии. В управлении опрошенных Bank of America институциональных инвесторов находится более $500 млрд, поэтому их мнению можно доверять.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика финансы криптовалюты биткоин
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Microsoft поддержит робомобили GM Cruise деньгами и облаками
1
Многие эксперты ожидают, что в этом году биткоин подешевеет в два раза
5
Дефицит производительных компонентов будет усугубляться нехваткой подложек
5
Россиянин стал лучшим в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT в тесте 3DMark 11 Performance
2
Ноутбукам не удалось оттянуть на себя покупателей из числа энтузиастов в настольном сегменте
28
Поставки полупроводниковых автокомпонентов отстают от спроса на 40%
3
Платы на базе Intel Z590 обеспечат поддержку 20 линий PCI Express 4.0
18

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 48
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 74
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 73
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
31
Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
62
Новогодняя распродажа – вечная лицензия на Windows 10 Pro за 1120 рублей
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
27
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
31
Обзор материнской платы Gigabyte B550m Aorus Pro-P
66
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Простой гайд по повышению приватности и безопасности пользователя с помощью Windows 10 Sandbox
12
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

NOFX
18:27
Смешно троллишь 😆👍
Опубликованы европейские цены настольных процессоров Intel Rocket Lake
Альберт Хромов
18:26
Повезёт, то за 40 тысяч.
Цена Ethereum достигла $1440 и обновила исторический максимум
omoikane
18:24
сразу видно ты в хорошие игры даже не играл раз считаешь киберпанк шедевром :D Пукан знатно горит у тебя от того что многие считает его весьма посредственным.
Неудачный запуск Cyberpunk 2077 может привести CD Projekt к поглощению
NOFX
18:24
Первый раз в жизни,тупо даже не интересно что там у Intel.
Опубликованы европейские цены настольных процессоров Intel Rocket Lake
Sergey
18:23
Даже озвучку не сделали! Дажи сабы!!11 Лаптем по столу постучи ещё.
HITMAN III получила признание от критиков и получила самые высокие оценки в истории всей серии
intel fan
18:21
жаль. всё чего касается мелкософт - превращается в дерьмо. посмотрите хотя-бы на Skype.
Microsoft поддержит робомобили GM Cruise деньгами и облаками
NOFX
18:20
Лучше с женой поиграть в ролевые игры 😆
В GOG проходит крупная распродажа ролевых игр разных поколений со скидками до 90%
Alexander Bykov
18:17
Это забыли Атлоны 64 на socket 939. Тогда тоже АМД почивали на лаврах и стоили от 200$, двуядерные - от 350$. Четкое "дежа вю". Правда, в тот раз через полгода вышли Коре 2 Дуо, почти сразу после выхо...
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
Christinachadzynski
18:17
Прогнившие буржуи! Даже на самом почти верху воруют! %)
Раскол Samsung: сын основателя Samsung был посажен в тюрьму за коррупцию
Christinachadzynski
18:15
Не раскачивайте лодку! Ведь не дымит! не пыхит! Вы что, против природы?
312 автоматизированных замен аккумуляторов в сутки — 2 поколение станций NIO начнет работу в апреле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем