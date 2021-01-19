Как отмечают эксперты Bank of America, в январе инвесторы выводили деньги из активов, связанных с компаниями технологического сектора и здравоохранения, но при этом часто вкладывались в криптовалюты.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Опрос, проведённый Deutsche Bank, продемонстрировал уверенность 56% аналитиков в предстоящем снижении курса биткоина в два раза, если рассматривать перспективу ближайших двенадцати месяцев. Отметим, что за прошедшие двенадцать месяцев курс биткоина вырос в четыре с лишним раза. Около 92% опрошенных Bank of America инвесторов рассчитывают на увеличение инфляции в текущем году. С другой стороны, максимальное за последние 11 лет количество инвесторов заявило, что мировая экономика сейчас находится в начале нового цикла роста, а не рецессии. В управлении опрошенных Bank of America институциональных инвесторов находится более $500 млрд, поэтому их мнению можно доверять.