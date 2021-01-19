Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ноутбукам не удалось оттянуть на себя покупателей из числа энтузиастов в настольном сегменте

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг».
+
3060 Ti - цена почти 100 000р но зато в наличии
Недорогая 2060 Gigabyte - пожалуй лучшее предложение сегодня
RTX 3070 - пожалуй лучшее предложение на сегодня
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно

Тайваньское издание DigiTimes по итогам прошедшего года решило повторить тезис, уже звучавший в изложении профильных аналитических агентств. Всплеск спроса на ноутбуки, вызванный необходимостью организации удалённой работы и дистанционного образования, негативно повлиял на продажи настольных систем в корпоративном сегменте, но не смог подорвать спрос на комплектующие для самостоятельной сборки компьютеров.

реклама

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3080 - успей купить перед тем как геймеры перейдут на 1030)
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: CHIP

реклама

Конечно, в случае с видеокартами теперь нужно соотносить статистику их продаж с активностью майнеров, но в прошлом году данный фактор ещё не был так сильно выражен. Ноутбуки не могут заменить производительные настольные конфигурации любителям игр и создателям цифрового наполнения, поэтому присущие пандемии тенденции данный сегмент рынка обошли стороной.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика видеокарты ноутбуки материнские платы пк пандемия
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ноутбукам не удалось оттянуть на себя покупателей из числа энтузиастов в настольном сегменте
+
Поставки полупроводниковых автокомпонентов отстают от спроса на 40%
1
Платы на базе Intel Z590 обеспечат поддержку 20 линий PCI Express 4.0
2
Соседству AMD Renoir и старших NVIDIA Turing в ноутбуках мешал сговор с Intel
6
AliExpress зафиксировал в прошлом квартале почти пятикратный рост спроса на видеокарты
29
Человек собаку вдруг: злые языки увидели признаки скорого ухода Раджи Кодури из Intel
24

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 26
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 48
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 73
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
60
Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
11
Новогодняя распродажа – вечная лицензия на Windows 10 Pro за 1120 рублей
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
23
Обзор материнской платы Gigabyte B550m Aorus Pro-P
60
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
14
Простой гайд по повышению приватности и безопасности пользователя с помощью Windows 10 Sandbox
9
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
09:07
Почему карт нет. Вчера смотрел есть. Вчера смотрел в ситилинке 570 был полно, вчера вечером. с утра уже нету ни одной Щас лучше собрать на APU играть пока карты не прийдут, пару месяцев точно. Либо л...
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Дмитрий
09:06
Пророчат падение. Скоро картами все завалено будет а майнеры на ж. волосы рвать будут
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Зю
09:05
Процессоры хорошие, но продаже появятся не скоро: 5G развивается медленно, покупки смартов падают, производители пытаются выжать максимум из каждого Dimensity, представляя каждый из них как топ в ново...
Dimensity 1100 будет выпущен вместе с Dimensity 1200 20 января
Xakerz
09:00
уже пророчат 100к $ за биток к осени, про игры можно забыть на время :) Князь из технокухни уже слюной брызжет с воплями - майните на здоровье
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Sergey
08:57
Неужели 2070s недостаточно, чтобы поиграть?
Даже дешёвые видеокарты GeForce и Radeon исчезают из российских магазинов
Roditch
08:57
Если это было собрано для игр, то лучше взять что-нибудь вроде Xiaomi Poco 3 и джойстик с держателем. Или просто XBox Series S.
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Артур Эмирян
08:55
Чего вас всех бомбит от сборки?! Лично меня бомбит от этой дебильной ситуации с гребанными майнерами, причем здесь автор, откройте ситилинк, днс... карт НЕТ! Ох как бы я хотел чтоб этот пузырь лопнул...
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Твоя мамка
08:55
Она со старте такая была. Спасает только если юзать помпу на 50-55%
Thermaltake представляет новые жидкостные кулеры для процессоров TOUGHLIQUID
Глеб Соболев
08:54
Хорошо что мы в России живем.
Раскол Samsung: сын основателя Samsung был посажен в тюрьму за коррупцию
Дмитрий
08:53
Кулер фигня полная, я такой менял на одном пк не вправлялся с теплом. Диск лучше самсунг поставить Мать тоже желательно чтобы на мосфетах были радиаторы.
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем