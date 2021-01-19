Ноутбукам не удалось оттянуть на себя покупателей из числа энтузиастов в настольном сегменте
Тайваньское издание DigiTimes по итогам прошедшего года решило повторить тезис, уже звучавший в изложении профильных аналитических агентств. Всплеск спроса на ноутбуки, вызванный необходимостью организации удалённой работы и дистанционного образования, негативно повлиял на продажи настольных систем в корпоративном сегменте, но не смог подорвать спрос на комплектующие для самостоятельной сборки компьютеров.
реклама
реклама
Конечно, в случае с видеокартами теперь нужно соотносить статистику их продаж с активностью майнеров, но в прошлом году данный фактор ещё не был так сильно выражен. Ноутбуки не могут заменить производительные настольные конфигурации любителям игр и создателям цифрового наполнения, поэтому присущие пандемии тенденции данный сегмент рынка обошли стороной.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила