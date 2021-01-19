Тайваньское издание DigiTimes по итогам прошедшего года решило повторить тезис, уже звучавший в изложении профильных аналитических агентств. Всплеск спроса на ноутбуки, вызванный необходимостью организации удалённой работы и дистанционного образования, негативно повлиял на продажи настольных систем в корпоративном сегменте, но не смог подорвать спрос на комплектующие для самостоятельной сборки компьютеров.

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Источник изображения: CHIP

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Конечно, в случае с видеокартами теперь нужно соотносить статистику их продаж с активностью майнеров, но в прошлом году данный фактор ещё не был так сильно выражен. Ноутбуки не могут заменить производительные настольные конфигурации любителям игр и создателям цифрового наполнения, поэтому присущие пандемии тенденции данный сегмент рынка обошли стороной.