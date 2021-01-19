Крупные автоконцерны в этом году будут вынуждены остановить конвейер или ограничить количество выпускаемых автомобилей, поскольку для их производства не хватает полупроводниковых компонентов. В разгар пандемии производители соответствующих изделий перераспределили приоритеты в пользу других сегментов рынка, и автомобильное направление в результате пострадало. Эксперты ожидают, что до середины года улучшения ситуации ждать не стоит, и это при условии принятия решительных мер прямо сейчас.

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По информации ресурса DigiTimes, который ссылается на комментарии традиционных отраслевых источников, предложение в автомобильном сегменте отстаёт от спроса на 25-40%.

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Источник изображения: YouTube

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Автопроизводителям и их подрядчикам не хватает специализированных процессоров, контроллеров для накопителей и силовых компонентов. По информации GlobalFoundries, спрос на такие изделия вырос в полтора раза, в текущем году компания увеличит капитальные затраты вдвое, чтобы максимально быстро устранить дефицит, но чудес в этом смысле ожидать не стоит, поскольку производственный цикл длится не менее трёх месяцев.