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Соседству AMD Renoir и старших NVIDIA Turing в ноутбуках мешал сговор с Intel

Intel и NVIDIA дружили против AMD, но своего не добились.
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Давненько информационное поле не сотрясали скандалы, поэтому польский ресурс PurePC.pl решил разоблачить Intel и NVIDIA, которые в прошлом году препятствовали появлению ноутбуков на базе гибридных процессоров AMD Renoir с графическими адаптерами старше GeForce RTX 3060.

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Источник изображения: NVIDIA

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По официальной версии производителей ноутбуков, обеспечивающие только восемь линий PCI Express 3.0 процессоры AMD Renoir не могли реализовать весь потенциал GeForce RTX 3070 и более производительных мобильных видеокарт. Польский источник утверждает, что реальной причиной подобного ограничения был сговор между Intel, NVIDIA и производителями ноутбуков. Старшие графические решения семейства Turing соседствовали в ноутбуках только с центральными процессорами Intel.

Как сообщается, в этом году порочный круг будет разорван многими производителями ноутбуков, новые модели на базе гибридных процессоров AMD Cezanne при сохранении прежней формулы PCI Express 3.0 смогут соседствовать с более производительными дискретными графическими решениями, чем GeForce RTX 2060.

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Теги

amd intel nvidia turing игровые ноутбуки renoir cezanne
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