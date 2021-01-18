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Человек собаку вдруг: злые языки увидели признаки скорого ухода Раджи Кодури из Intel

Мистические знаки транслируются через Twitter.
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Перемены в оформлении страницы Раджи Кодури (Raja Koduri) в Twitter заставили общественность насторожиться. Он хотя и выразил своё почтение вновь назначенному генеральному директору Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger), первых его кадровых назначений может в текущем статусе не пережить.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Во всяком случае, фоновое изображение на странице Кодури в Twitter было изменено на политически нейтральное, с умиротворённой собакой. Масла в огонь спекуляций о скорой отставке Раджи Кодури подлило и его заявление о том, что когда графические процессоры выходят на рынок в срок и с заявленными характеристиками, признания добивается вся команда разработчиков, а за неудачи отвечать приходится руководству.

Впрочем, подобные параллели могли иметь отношение к прошлому опыту работы Раджи Кодури. Напомним, из AMD он ушёл, едва дождавшись анонса графических решений семейства Radeon RX Vega, к созданию которых он успел приложить руку. Затяжной отпуск, который он взял после их дебюта в 2017 году, обернулся для него переходом на работу в корпорацию Intel. Кодури пережил без потерь летние перестановки в высшем руководстве Intel, поэтому нельзя исключать, что Патрик Гелсингер о его дальнейшей судьбе задумается крепче предшественника.

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