TSMC и UMC столкнулись с высоким спросом на 28-нм изделия
Пандемия нарушила тенденции, согласно которым полупроводниковая промышленность развивалась на протяжении последних лет. Как отмечает издание DigiTimes, тайваньские компании TSMC и UMC столкнулись с высоким спросом на 28-нм изделия, из-за чего их профильные производственные мощности будут полностью загружены заказами до третьего квартала текущего года включительно.
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UMC даже пойдёт на расширение объёмов производства 28-нм изделий с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм, хотя в этом сезоне преимущественно сосредоточилась на типоразмере 200 мм. TSMC в четвёртом квартале получила от реализации 28-нм продукции не более 11% всей выручки, а по итогам всего года эта доля сократилась с 16 до 13%. Надо полагать, что высокий спрос заставит TSMC замедлить темпы миграции в сторону более прогрессивных техпроцессов.
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