Вскоре после публикации фотографии с эталонной версией Radeon RX 6800, которую ему прислали бывшие коллеги из AMD, Раджа Кодури (Raja Koduri) на своей странице в Twitter быстро переключился на рассуждения о будущих графических решениях Intel. По его словам, специалисты по разработке драйверов уже «готовят место» для выхода высокопроизводительных графических решений в этом году.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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По всей видимости, речь идёт о дискретной графике DG2, выпуск которой может быть налажен к концу года силами TSMC. Кодури также пояснил, что разработка современного графического процессора требует слаженной работы большого коллектива инженеров, а цена ошибки очень велика, поэтому за последние двадцать лет на рынке GPU не появилось новых игроков. Попутно Раджа Кодури поздравил Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) с предстоящим назначением на пост генерального директора Intel, а также выразил готовность научиться чему-то новому у будущего главы компании.