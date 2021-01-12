Выпускать дискретную графику Intel DG2 по 7-нм технологии будет TSMC
Слухи уже давно приписывают Intel намерения поручить TSMC выпуск дискретного графического процессора Xe-HPG для игрового сегмента по 6-нм технологии, но теперь в ситуацию вмешалось агентство Reuters, которое упоминает сразу два источника, описывающих технологию и производителя дискретной графики DG2.
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Как отмечает первоисточник, TSMC займётся выпуском этого изделия по усовершенствованной версии 7-нм технологии. Сама по себе такая формулировка ещё не отметает использование 6-нм техпроцесса, ибо его с некоторыми оговорками можно считать «продолжением» 7-нм технологии. Выпуск DG2 может быть налажен уже в текущем году, неделю назад в интервью представителям СМИ глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) отказался давать точную информацию о сроках выхода этой дискретной графики потребительского класса.
По данным Reuters, видеокарты на основе Intel DG2 смогут конкурировать с игровыми продуктами AMD и NVIDIA, выступающими в ценовом диапазоне от $400 до $600.
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