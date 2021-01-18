Представители швейцарской команды OVIZ Hardware Lab заявили свои права на лидерство в мировом рейтинге 3DMark Vantage Extreme с результатом 107 512 баллов, достигнутым при помощи центрального процессора AMD Ryzen 9 5950X и видеокарты GeForce RTX 3090.

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Источник изображения: HWBot, OVIZ Hardware Lab

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Центральный процессор при помощи водоблока с жидкостью, чья температура была ниже комнатной, удалось разогнать до 5150 МГц с сохранением активности шестнадцати ядер и шестнадцати потоков. Видеокарта с использованием аналогичного метода охлаждения была разогнана до 2235/22003 МГц. Полученный результат соответствует новому абсолютному мировому рекорду 3DMark Vantage Extreme.