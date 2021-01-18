Intel лишится лицензии на поставки компонентов для нужд Huawei
Как отмечает сайт Reuters, администрация действующего президента США Дональда Трампа не собирается ослаблять хватку в борьбе против Китая даже в последние дни своего функционирования. Министерству торговли США поручено отозвать восемь лицензий, которые уже позволяли четырём компаниям осуществлять торговлю с Huawei, а основная часть подлежащих согласованию 150 лицензий не будет рассмотрена с положительным результатом.
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Среди компаний, которым придётся свернуть уже возобновившееся сотрудничество с Huawei, упоминаются Intel и Kioxia. Если для первой это не будет существенным ударом по финансовому положению, то вторая может заметно пострадать. В прошлом году санкции против Huawei вводились властями США в два этапа, на каждом из них лицензии приходилось получать заново. AMD тоже получила право поставлять свою продукцию для нужд Huawei, но будет ли её лицензия отозвана, не уточняется.
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