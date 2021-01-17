Японские магазины готовятся поднять цены на видеокарты и материнские платы
Уже не раз отмечалось, что дефицит компонентов, рост стоимости доставки и таможенных пошлин на отдельных направлениях поставок вызовут увеличение цен на видеокарты по всему миру, и это ещё если не учитывать заинтересованность в их приобретении со стороны майнеров. На прилавках японских магазинов уже выросли цены на модули оперативной памяти, а следующим этапом ожидается повышение цен на видеокарты и материнские платы.
реклама
реклама
По словам представителей торговой сферы Японии, росту цен способствуют дефицит и увеличение транспортных расходов. Даже доставка по морю, которой традиционно пользуются поставщики комплектующих китайского происхождения, в последнее время подорожала из-за факторов, связанных с пандемией. Сдерживать цены на прежнем уровне поставщики уже не могут.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила