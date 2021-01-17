Уже не раз отмечалось, что дефицит компонентов, рост стоимости доставки и таможенных пошлин на отдельных направлениях поставок вызовут увеличение цен на видеокарты по всему миру, и это ещё если не учитывать заинтересованность в их приобретении со стороны майнеров. На прилавках японских магазинов уже выросли цены на модули оперативной памяти, а следующим этапом ожидается повышение цен на видеокарты и материнские платы.

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Источник изображения: Hermitage Akihabara

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По словам представителей торговой сферы Японии, росту цен способствуют дефицит и увеличение транспортных расходов. Даже доставка по морю, которой традиционно пользуются поставщики комплектующих китайского происхождения, в последнее время подорожала из-за факторов, связанных с пандемией. Сдерживать цены на прежнем уровне поставщики уже не могут.