Основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) привык в начале января делать на CES смелы программные заявления, касающиеся перспектив развития автомобильной отрасли, но в этом году мероприятие прошло в заочном формате, лишив его возможности выступить перед живой аудиторией. Компенсировать это попытались представители ресурса Automotive News Europe, взявшие у главы NVIDIA интервью на профильную тему.

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Источник изображения: NVIDIA

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По прогнозам генерального директора компании, к 2030 году до 20% всего автопарка будут обладать функциями автономного вождения в той или иной степени, именно эти автомобили будут обеспечивать до 50% пробега по дорогам в той местности, где будут эксплуатироваться. Это легко объяснить, ведь автоматизация перевозок позволит эксплуатировать машины круглосуточно, им не нужны будут перерывы на сон и отдых.

Если говорить об автономности высшего пятого уровня по классификации SAE, то основатель NVIDIA пока видит её применение в достаточно узкой сфере – на закрытых территориях типа студенческих кампусов или территории крупных предприятий, где движение не отличается большой интенсивностью. Роботам некуда спешить, как поясняет Дженсен Хуан, они могут гармонично уживаться на дороге друг с другом, не провоцируя конфликтные и аварийные ситуации.

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Ещё один интересный тезис относительно электромобилей в исполнении главы NVIDIA заставляет задуматься о качествах, привлекающих покупателей к этому типу транспортных средств. Забота об экологии, по его мнению, в данном случае вторична. Обладание электромобилем дарит человеку новый уровень комфорта. Машины на электротяге обладают лучшей динамикой и низким уровнем шума, они не становятся источником неприятных запахов, их можно заряжать в гараже или в частном доме, годами не посещая заправочные или зарядные станции. Напомним, что сам глава NVIDIA является обладателем нескольких электромобилей марки Tesla, поэтому он имеет опыт эксплуатации подобных авто.

К середине текущего десятилетия, по словам основателя NVIDIA, автопроизводители смогут продавать машины средней ценовой категории почти по себестоимости, получая дополнительную прибыль в процессе их эксплуатации за счёт реализации программных обновлений. Как уже отмечалось ранее, на протяжении жизненного цикла один автомобиль сможет опустошить карман владельца на сумму, сопоставимую со своей начальной стоимостью. Кстати, не следует полагать, что автомобили на этапе покупки станут от этого значительно дешевле – рентабельность в отрасли сейчас измеряется несколькими процентами, поэтому если производители захотят сильно подвинуться в цене, то продавать машины им придётся ниже себестоимости.