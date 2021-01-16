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Intel заманила Патрика Гелсингера на пост генерального директора удвоенным вознаграждением

Правда, основная его часть будет выдаваться акциями компании.
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Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) ещё не вступил в должность главы Intel, а локальное издание Oregon Live уже обсуждает размер его компенсационного пакета. Если на прежнем месте работы в VMware он получал около $42 млн в год, то Intel готова расщедриться примерно на $116 млн, если учитывать компенсацию в форме акций компании.

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Источник изображения: VMware

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Величина выплат будет сильно зависеть от финансовых показателей Intel, поэтому в случае неудач новый глава компании заработает значительно меньше, в этом и заключается мотивирующая функция компенсационного пакета. Роберт Суон (Robert Swan) на аналогичной должности в 2019 году заработал $67 млн, сколько ему полагается по итогам 2020 года, пока не сообщается. Средняя зарплата сотрудника Intel в 2019 году составляла $96 300 в год, генеральный директор получил в 695 раз больше.

Базовая зарплата Гелсингера составит $1,25 млн в год, ещё $1,75 млн он получит единовременно в качестве компенсации за вступление в должность генерального директора, а денежная премия в размере $3,4 млн будет зависеть от финансовых успехов компании. Покупка Патриком акций Intel на сумму $10 млн будет сопровождаться выделением аналогичного количества ценных бумаг за счёт самой компании. Наконец, оставшиеся $100 млн будут переданы ему в форме акций поэтапно, в случае достижения компанией определённых финансовых показателей.

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