Как отмечает сайт VideoCardz, в судьбе многострадальной мифической видеокарты GeForce RTX 3080 Ti пока рано ставит точку, поскольку статус её анонса был изменён на неопределённый примерно к концу прошлого года. Понятно, что на планы производителей сильно влияет дефицит, который в настоящее время начинает усугубляться растущим спросом на видеокарты со стороны майнеров.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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В таможенной базе данных ЕЭК компания Palit зарегистрировала, на всякий случай, обширный перечень видеокарт модели GeForce RTX 3080 Ti. Если этому продукту всё же суждено будет попасть на рынок, то платить повторно за оформление документов уже не потребуется. Если существованием GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 никого не удивить, то GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050 в этом же списке дарят новую надежду тем, кто собирается прикоснуться к архитектуре Ampere с наименьшими материальными затратами.