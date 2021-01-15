В этом году 10-нм процессоры позволят Intel неплохо заработать
Готовящийся покинуть свой пост генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) в силу своей специализации на управлении финансами на протяжении прошлого года не раз отмечал, что высокие темпы перехода на выпуск 10-нм продукции увеличили расходы компании, но в дальнейшем это окупится за счёт снижения текущих издержек. Сайт DigiTimes взял на себя смелость заявить, что в текущем году продвижение на рынок новых 10-нм процессоров позволит компании увеличить как выручку, так и прибыль.
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На CES 2021 компания представила даже экономичные 10-нм процессоры Jasper Lake, которые в очереди на подобную технологическую миграцию стояли последними. Это говорит о том, что переход с 14-нм технологии будет полномасштабным. В клиентском сегменте Intel впервые начнёт производить больше 10-нм процессоров, чем 14-нм. Во втором полугодии выйдут настольные и мобильные процессоры Alder Lake, которые будут не только сочетать два типа ядер с разными архитектурами, но и будут выпускаться по самой продвинутой версии 10-нм технологии.
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