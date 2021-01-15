В американском штате Орегон корпорация Intel даёт работу примерно двадцати тысячам человек, поэтому местная пресса имеет выход источники корпоративной информации. Издание Oregon Live сообщает о готовности Intel прислушаться к мнению вновь назначенного генерального директора по вопросу о расширении сотрудничества со сторонними производителями процессоров и компонентов.

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Источник изображения: The Wall Street Journal

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Пока ещё стоящий у руля процессорного гиганта Роберт Суон (Robert Swan) в обращении к коллективу заявил, что решение об аутсорсинге производства будет принято, но в его принятии должен участвовать Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который вступит в должность генерального директора компании с 15 февраля.

Непосредственно будущий глава Intel в обращении к сотрудникам дал понять, что высоко ценит возможности компании по проектированию и производству процессорами, но не отрицает, что эта сфера требует некоторой корректировки для возвращения компании статуса отраслевого лидера. Собственные предприятия Intel новый руководитель сравнил с душой компании и назвал их главным источником силы. Он также призвал будущих подчинённых наладить выпуск таких компонентов для ПК, которые не согласилась бы променять ни на то другое «ни одна компания из Купертино». Намёк был явно сделан на принятое Apple решение отказаться от использования процессоров Intel в течение двух лет ради их замещения процессорами собственной разработки, выпускаемыми TSMC.