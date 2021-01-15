GeForce RTX 3090 в GPUPI v3.3 32B впервые позволила выехать из двух минут
Греческий энтузиаст OGS объединил в одной системе 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X и видеокарту GeForce RTX 3090, которые охлаждались жидким азотом. Первый был разогнан до 4.5 ГГц с сохранением активности 64 ядер и 64 потоков, а видеокарта покорила частоты 2670/19504 МГц при помощи жидкого азота.
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Близкие по результату достижения вчера демонстрировал американский энтузиаст keeph8n, именно ему удалось впервые преодолеть рубеж в 2 минуты в тесте GPUPI v3.3 32B, но греческий соперник вышел на первое место с результатом 1 минута 45,513 секунды.
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Этот результат является лучшим среди всех одиночных видеокарт и в модельном зачёте GeForce RTX 3090, а в глобальном рейтинге соответствует 13-му месту, что тоже неплохо.
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