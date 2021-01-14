После заявления Intel о предстоящей в середине февраля смене генерального директора акции компании впервые за долгое время начали расти в цене, в моменте укрепившись до 10%, но завершив сессию с приростом курсовой стоимости на 6,97%. Этого оказалось мало, как поясняет Seeking Alpha, поскольку перед открытием сегодняшних торгов курс акций Intel вырос ещё на 2,56%.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Эксперты Needham, например, теперь ожидают, что акции Intel подорожают и до $70 при текущей цене $57. Назначение Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) новым генеральным директором является не единственным фактором, двигающим курс акций Intel вверх. Большинство экспертов убеждено, что увеличение зависимости от TSMC является для Intel хоть и неизбежным, но в целом позитивным фактором.