В существовании видеокарт GeForce GT 1030 поколения Pascal сомневаться не приходится – они базировались на 14-нм графическом процессоре GP108 производства Samsung, который был разработан компанией NVIDIA. Список поддерживаемых компонентов бета-версии утилиты AIDA64 Extreme недавно заставил задуматься, а всё ли мы знаем об ассортименте графических решений на базе чипа NVIDIA GP108.

реклама

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Источник изображения: AIDA64 Extreme

реклама

Дело в том, что утилита упоминает о поддержке таинственных графических адаптеров GeForce GT 1010 на базе того же чипа GP108. В принципе, подобная видеокарта могла предлагаться как в настольных OEM-системах, так и в составе ноутбуков. Подобные диковинки нередко дают о себе знать уже после того, как утратят рыночную актуальность.