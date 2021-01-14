Обнаружены упоминания о видеокарте NVIDIA GT 1010 на основе 14-нм процессора производства Samsung
В существовании видеокарт GeForce GT 1030 поколения Pascal сомневаться не приходится – они базировались на 14-нм графическом процессоре GP108 производства Samsung, который был разработан компанией NVIDIA. Список поддерживаемых компонентов бета-версии утилиты AIDA64 Extreme недавно заставил задуматься, а всё ли мы знаем об ассортименте графических решений на базе чипа NVIDIA GP108.
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Дело в том, что утилита упоминает о поддержке таинственных графических адаптеров GeForce GT 1010 на базе того же чипа GP108. В принципе, подобная видеокарта могла предлагаться как в настольных OEM-системах, так и в составе ноутбуков. Подобные диковинки нередко дают о себе знать уже после того, как утратят рыночную актуальность.
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