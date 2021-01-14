На пороге ценовой войны: Samsung может спровоцировать снижение цен на память типа NAND
Если производители оперативной памяти ожидают от ближайших кварталов роста цен на свою продукцию, то в сегменте твердотельной памяти может наступить благоприятный для покупателя период. Как отмечает сайт DigiTimes, уже в конце этого квартала Samsung может первой спровоцировать снижение цен на микросхемы памяти типа NAND.
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Поскольку корейский гигант имеет внушительный удельный вес на рынке, его действия не останутся без ответа от других производителей твердотельной памяти, а потому цены должны снизиться. Несмотря на кажущуюся выгоду для покупателя, ценовые войны в сегменте памяти ничем хорошим для рынка не заканчиваются. Производители теряют деньги, им становится сложнее осваивать новые технологии и следовать за спросом в случае необходимости увеличить объёмы производства.
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