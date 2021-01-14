Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На пороге ценовой войны: Samsung может спровоцировать снижение цен на память типа NAND

Уже в конце текущего квартала.
+
RTX 3060 Ti в Ситилинке - смотри ЦЕНУ
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - дороже 150 т.р.</b>

Если производители оперативной памяти ожидают от ближайших кварталов роста цен на свою продукцию, то в сегменте твердотельной памяти может наступить благоприятный для покупателя период. Как отмечает сайт DigiTimes, уже в конце этого квартала Samsung может первой спровоцировать снижение цен на микросхемы памяти типа NAND.

реклама

анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Источник изображения: TSMC

реклама

Поскольку корейский гигант имеет внушительный удельный вес на рынке, его действия не останутся без ответа от других производителей твердотельной памяти, а потому цены должны снизиться. Несмотря на кажущуюся выгоду для покупателя, ценовые войны в сегменте памяти ничем хорошим для рынка не заканчиваются. Производители теряют деньги, им становится сложнее осваивать новые технологии и следовать за спросом в случае необходимости увеличить объёмы производства.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung финансы nand твердотельная память
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

GlobalFoundries удвоит расходы на выпуск компонентов для нужд автопроизводителей
+
На пороге ценовой войны: Samsung может спровоцировать снижение цен на память типа NAND
+
На освоение передовых технологий TSMC в этом году потратит не менее $20 млрд
+
TSMC получает от реализации 5-нм изделий 20% всей выручки
+
В этом году доля 10-нм процессоров в производственной программе Intel превысит 50%
+
Финансовые итоги квартала превзошли октябрьские ожидания Intel
+
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
26

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
90
О майнинге криптовалюты на видеокартах в январе 2021 для самых маленьких
57
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
26
Самые ожидаемые игры 2021: Hitman 3, Battlefield 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие
20
Неуспешный успех: опыт апгрейда памяти на платформе Ryzen 5 1600X
+
Мой домашний сервер на базе ноутбука
3
Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die
64
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
+

Сейчас обсуждают

Գրիշիկ Սահակյան
13:41
наверное компы нужны только для логина.... Ставить на них них.. нельзя... Человек сказал, что на восьмерке всё летает, а 10-ка тупит. Я сис админ, весь домен у меня из-за 10-ки глюкнутый. Замонался ве...
Почему я перешел с Windows 10 на Windows 8.1 на компьютере средней мощности в 2019 году
Գրիշիկ Սահակյան
13:36
человек писал 2 года назад.....
Почему я перешел с Windows 10 на Windows 8.1 на компьютере средней мощности в 2019 году
Васил Хабибуллин
11:20
Почему при откате на старые дрова, у меня пропадают фризы в играх?
NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике
Sergei Tachenov
09:54
Эта дыра не сквозная, просто выемка. Всё там закрыто. Тянет внутрь именно через боковые фильтры, это отлично чувствуется.
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S2
Иван Даиван
05:20
МагомеД, тогда уж, мой не до конца образованный друг
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 не будет работать на Windows 7 и Windows 8
Иван Даиван
05:18
Идиотически не продуманный ответ. Ещё в 2019 году майки обнародовали добавление д12 в 7,но почитать, понять, подумать, вытащить мозг из унитаза, тебе уже не под силу, деграднул путем...
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 не будет работать на Windows 7 и Windows 8
NOFX
01:41
Не плачь малыш и в твой дурдом завезут моноблоки на целероне 11-поколения :))
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
Ry Zen
01:41
Не гони. Рокстар не топ теперь.
Видео: CD Projekt извинилась за состояние Cyberpunk 2077 и обещает множественные патчи и улучшения в течение года
NOFX
01:38
:))) уговорил
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
NOFX
01:36
Ну тут собственно через огромную лупу вроде как и виден кусочек интеллекта. В залупе правда :)
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем