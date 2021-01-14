Квартальный отчёт компании TSMC позволил выяснить, сколько средств она в прошедшем году вложила в расширение производственных мощностей и освоение передовой литографии. При плановом показателе в $17 млрд, который назывался в четвёртом квартале после серии повышений, итоговая сумма капитальных затрат достигла $18 млрд.

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Источник изображения: TSMC

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На этот год TSMC строит ещё более серьёзные планы, намереваясь потратить в качестве капитальных расходов от $25 до $28 млрд. Примерно 80% этой суммы уйдёт на освоение новых техпроцессов, включая 3-нм, который в условиях массового производства должен быть освоен к третьему кварталу 2022 года. Получается, что примерный бюджет на данные нужды достигнет рекордных $20 млрд. Остальные $5-8 млрд будут потрачены на расширение производственных мощностей.