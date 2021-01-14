TSMC получает от реализации 5-нм изделий 20% всей выручки
Сегодня компания TSMC отчиталась о результатах четвёртого квартала и всего 2020 года. Напомним, она обещала завершить квартал с долей выручки, получаемой от реализации 5-нм продукции, не менее 10%. Фактически ей удалось перевыполнить план в два раза, поскольку в ушедшем квартале TSMC получила 20% выручки от реализации 5-нм продукции.
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На долю 7-нм продукции пришлось 29% квартальной выручки TSMC, как можно заметить на втором графике, она уже прекратила свой рост, начав планомерно уступать 5-нм техпроцессу.
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В структуре выручки всего 2020 года 5-нм техпроцесс успел занять 8% выручки, а 7-нм технология формировала 33% годовой выручки TSMC. Год назад этот показатель не превышал 27%, поэтому прирост доли 7-нм технологии хоть и был умеренным, но имел место.
Платформы определяли выручку TSMC следующим образом: высокопроизводительные компоненты в четвёртом квартале обеспечили 31% выручки, смартфоны – 51%. В годовой ретроспективе сегмент высокопроизводительных компонентов формировал 33% выручки, смартфоны – 48%. Кстати, именно сегмент производительных компонентов, к которым относятся центральные и графические процессоры, стал лидером по темпам роста выручки в 2020 году (+39%).
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