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Финансовые итоги квартала превзошли октябрьские ожидания Intel

При этом ещё и удалось заметно продвинуться в освоении 7-нм технологии.
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Вчера Intel сообщила, что совет директоров компании одобрил назначение Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) новым генеральным директором с 15 февраля, но действующему главе Intel Роберту Суону (Robert Swan) ещё предстоит не только отчитаться о результатах минувшего квартала 21 января, но и рассказать о планах компании по привлечению сторонних подрядчиков для выпуска компонентов по передовым литографическим технологиям.

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Источник изображения: Intel

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Инвесторы ожидают, что новый руководитель Intel не сможет отказаться от применения мощностей сторонних производителей, но приложит усилия к сохранению собственного производства. На деятельность Intel в текущем году кадровые перестановки в высшем эшелоне не успеют оказать существенного влияния.

В пресс-релизе Intel вчера упоминалась интересная деталь. По словам компании, четвёртый квартал она завершила с лучшими результатами по сравнению с теми, что ожидались. Таким образом, квартальная выручка Intel должна превысить $17,4 млрд, а отставка Суона никак не связана с финансовыми результатами деятельности компании. Одновременно сообщается, что 21 января уходящий директор успеет поделиться подробностями о заметном прогрессе в освоении 7-нм технологии, которого компания смогла добиться в четвёртом квартале.

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