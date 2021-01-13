Армия владельцев NVIDIA GeForce RTX сопоставима с численностью населения Буркина-Фасо
Финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) на мероприятии J.P. Morgan затронула потенциал модернизации парка видеокарт NVIDIA, находящихся в эксплуатации по всему миру. Как выясняется, к семейству GeForce RTX с поддержкой аппаратной трассировки лучей относится лишь каждая десятая видеокарта марки, эксплуатируемая пользователями.
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Общую численность аудитории владельцев GeForce официальная презентация NVIDIA, датированная прошлым месяцем, оценивала в двести и лишним миллионов человек. Таким образом, на долю владельцев GeForce RTX выпадет около 20 млн из этого количества. Подобная численность сопоставима с населением Буркина-Фасо – страны в Западной Африке, которая до 1984 года именовалась Верхней Вольтой. Не бедной, как принято в пропаганде AMD, а верхней.
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