Как могут помнить наши постоянные читатели, по итогам прошлого криптовалютного бума компания NVIDIA смогла оценить спрос на видеокарты со стороны майнеров примерно в миллиард долларов США в показателях выручки за несколько месяцев, на протяжении которых это явление давало о себе знать наиболее отчётливо. В разгар первой волны криптовалютного бума представители NVIDIA терялись в прогнозах, предпочитая считать влияние майнеров на ситуацию в рознице весьма ограниченной.

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Почти ровно те же формулировки использовала финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) на мероприятии J.P. Morgan. Она заявила, что не может оценить, какую часть видеокарт семейства GeForce RTX 30 сейчас покупают майнеры. При этом она продолжает утверждать, что их доля в спросе не так велика.

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Источник изображения: CNet

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С другой стороны, представительница NVIDIA уверена, что в этом году компания более чётко представляет себе картину происходящего в рознице, поскольку объёмы поставок ограничены и их проще контролировать. Во-вторых, она вынуждена более оперативно обмениваться информацией с партнёрами по логистической цепочке. Если майнерам потребуются значительные количества графических процессоров, NVIDIA готова возобновить поставки специализированных плат для их нужд, которые лишены портов для подключения монитора и полноценной гарантии.