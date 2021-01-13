У AMD достаточно ресурсов, чтобы внедрить графику RDNA в мобильные процессоры
Сайт Tom’s Hardware в ходе интервью с генеральным директором AMD Лизой Су (Lisa Su) развеял некоторые опасения обывателей по поводу эволюционного пути гибридных процессоров этой марки. Представленные вчера мобильные Ryzen 5000 семейства Cezanne хоть и получили вычислительные ядра поколения Zen 3, сохранили встроенную графику семейства Vega, тогда как дискретные графические решения марки уже давно используют более прогрессивную архитектуру RDNA.
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Глава AMD решительно отмела слухи о том, что подобное соседство архитектур вызвано ограниченностью инженерных ресурсов компании. В действительности единственным ограничителем здесь являлись сроки выхода процессоров на рынок. Семейство Cezanne должно было появиться в первом квартале текущего года, и к данному сроку внедрить графику поколения RDNA компания попросту не успела бы. Можно не сомневаться, что гибридные процессоры AMD с графикой RDNA появятся в обозримом будущем.
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