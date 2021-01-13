Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

У AMD достаточно ресурсов, чтобы внедрить графику RDNA в мобильные процессоры

Просто Cezanne не стало тем семейством, которое успело бы её получить к первому кварталу.
+
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь

Сайт Tom’s Hardware в ходе интервью с генеральным директором AMD Лизой Су (Lisa Su) развеял некоторые опасения обывателей по поводу эволюционного пути гибридных процессоров этой марки. Представленные вчера мобильные Ryzen 5000 семейства Cezanne хоть и получили вычислительные ядра поколения Zen 3, сохранили встроенную графику семейства Vega, тогда как дискретные графические решения марки уже давно используют более прогрессивную архитектуру RDNA.

реклама

анонсы и реклама
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Источник изображения: AMD, YouTube

реклама

Глава AMD решительно отмела слухи о том, что подобное соседство архитектур вызвано ограниченностью инженерных ресурсов компании. В действительности единственным ограничителем здесь являлись сроки выхода процессоров на рынок. Семейство Cezanne должно было появиться в первом квартале текущего года, и к данному сроку внедрить графику поколения RDNA компания попросту не успела бы. Можно не сомневаться, что гибридные процессоры AMD с графикой RDNA появятся в обозримом будущем.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apu amd zen 3 ryzen 5000 rdna cezanne
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Phenom II X2 560 BE на частоте 6696 МГц стал лучшим в GPUPI for CPU 1B
+
У AMD достаточно ресурсов, чтобы внедрить графику RDNA в мобильные процессоры
+
Будущие процессоры AMD получат более 64 ядер
+
AMD призывает смириться с дефицитом видеокарт в этом полугодии
+
AMD на этой неделе представила новые настольные процессоры
+
Правило двух нулей: названа рублёвая цена GeForce RTX 3060
40
Регулировать объёмы выпуска процессоров Intel способна в пределах одного квартала
3

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 26
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
64
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
57
Разбираемся, как упорядочить поток важной информации, которая проходит через ваш ПК или ноутбук
13
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
10
Рецензия на Azure Sheep: Part One Extended - хорошо незабытое старое
2
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
+
Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die
6
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
+
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
+

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
01:59
Они который год не могут удовлетворить потребности рынка, а он говорит про один квартал.
Регулировать объёмы выпуска процессоров Intel способна в пределах одного квартала
Константин Дятлов
01:55
как там 3080 с 10гб на все хватит поживает?)
Inno3D рассекретила минимальную стоимость видеокарт GeForce RTX 3060 12 Гбайт
Inqizitor
01:54
Привет айфонам. Я не думал, что гугл докатится до гибернации. С другой стороны, это будет на рассмотрение разработчика и в старых ос работать не будет - ну и кто будет под 12 ось писать тогда?
Система Android 12 сможет увеличить объем доступной памяти смартфона
Константин Дятлов
01:54
всем кто купил 3080 10гб посвящается, как всегда НВ опустила своих хомячков, которым много памяти не надо)
Inno3D рассекретила минимальную стоимость видеокарт GeForce RTX 3060 12 Гбайт
VRoman
01:53
Вопрос только вот в чём: зачем вообще процессору ковыряться в видеопамяти и хранить там свои данные? Что, системной не хватает?
NVIDIA внедряет поддержку Resizable BAR для видеокарт серии GeForce RTX 30
seryler
01:47
Зачем столько памяти ? Для майнеров?
ZOTAC представила серии видеокарт GeForce RTX 3060 AMP White и Twin Edge
zaithito
01:42
Твари на 30 дней меня заблочили. Ухожу в Телегу! Бойкот глобалистским сетям!
Facebook усиливает цензуру и для простых пользователей
Goginator
01:38
димакратея такая димакратея .
Facebook усиливает цензуру и для простых пользователей
Юра Репченко
01:36
Цензура. Скорее запрет альтернативной точки мнения. Цензура это когда фильтруются радикальные стороны взглядов.
Facebook усиливает цензуру и для простых пользователей
temrus63
01:35
кстати, это самая недооценённая карта среди паскалей. 1080 по цене 1070)
Правило двух нулей: названа рублёвая цена GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем