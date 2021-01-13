Представители Tom’s Hardware были допущены к интервью с генеральным директором AMD Лизой Су (Lisa Su), которое традиционно организуется в период проведения CES 2021, и даже этот год с сохраняющейся пандемией не стал исключением.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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В ходе беседы с представителями прессы глава AMD коснулась факторов, которые способствуют сохранению дефицита и высоких цен на видеокарты данной марки. Во-первых, она пообещала, что компания продолжит выпуск эталонных версий видеокарт серии Radeon RX 6000, сосредоточившись на их реализации через фирменные интернет-магазины по всему миру. Это позволит удержать цены на близком к рекомендованному уровне. Партнёров AMD призывает действовать схожим образом, сокращая количество посредников между производителем и покупателем.

Глава AMD продолжает настаивать, что дефицит компонентов в большей степени определяется высоким спросом, а не ограничениями на стороне производителей. Впрочем, и здесь имеются некоторые сложности – например, с доступностью плёночных подложек для изготовления графических процессоров, но участники рынка прилагают усилия к увеличению объёмов производства. Помимо возросших таможенных пошлин в США, на стоимость видеокарт будут негативно влиять и логистические расходы, которые в условиях пандемии возросли. Лиза Су считает, что напряжённой ситуация будет оставаться до конца текущего полугодия.

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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) так далеко заглядывать не стала, но призналась, что до конца апреля рассчитывать на улучшение ситуации с доступностью видеокарт не приходится. Вызов в виде растущего спроса на видеокарты со стороны майнеров компания пока воспринимает спокойно, рассчитывая в случае необходимости наладить выпуск традиционных графических плат без возможности подключения монитора с урезанным сроком гарантии.