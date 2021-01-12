Исполнительному вице-президенту Intel Грегори Брайанту (Gregory Bryant) на открытии виртуального мероприятия CES 2021 выпала честь представлять новые семейства процессоров и в целом говорить о производственных возможностях компании. Даже новость о готовности Intel начать серийное производство 10-нм процессоров Ice Lake-SP до конца текущего квартала некоторыми источниками была истолкована своеобразно.

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Источник изображения: Intel

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Например, Грегори Брайант в ходе своего выступления подчеркнул, что наличие собственных производственных мощностей позволяет Intel гибко реагировать на изменения спроса, тогда как бесфабричные разработчики в этом вопросе целиком и полностью зависят от подрядчиков. При желании, как поясняет представитель Intel, эта компания может покрыть изменения в потребностях рынка всего за один квартал, увеличив соответствующим образом объёмы выпуска продукции на своих предприятиях.