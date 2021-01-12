Radeon RX 6900 XT на частоте 3 ГГц обновил рекорд 3DMark Fire Strike Extreme
Выступающий под шведским флагом энтузиаст Rauf продемонстрировал не так часто наблюдаемую способность видеокарты Radeon RX 6900 XT работать на частотах 3000/17200 МГц. Примечательно, что для разгона при помощи жидкого азота он использовал видеокарту марки XFX, которая подверглась аппаратной модификации с целью получения контроля над управлением питанием.
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Именно данное вмешательство в устройство видеокарты, а не жидкий азот сам по себе, как раз и обусловило достижение конкретным экземпляром Radeon RX 6900 XT указанных частот.
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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X в материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на основе набора логики AMD X570 был разогнан до 5800 МГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. Он тоже охлаждался жидким азотом. Всё это позволило системе указанной конфигурации набрать 34 649 баллов в 3DMark Fire Strike Extreme и занять первое место среди одиночных видеокарт.
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