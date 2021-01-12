Законы США в сфере экспортного контроля позволяют воздействовать даже на компании, не относящиеся к американской юрисдикции. TSMC под угрозой неприятных для себя юридических последствий была вынуждена отказаться от поставок компонентов для нужд китайской компании Huawei. Как сообщает ресурс Asia Times, китайские власти теперь пытаются разработать «зеркальный ответ».

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Распоряжение нового министра торговли Китая, которое уже вступило в силу, подразумевает привлечение к ответственности зарубежных компаний, которыми своими действиями под давлением третьих стран нанесли материальный ущерб китайским компаниям. TSMC в данном случае не только может столкнуться с иском со стороны Huawei, но и с попыткой к принуждению восстановить сотрудничество с китайским клиентом, от которого она отреклась по указке американских властей.