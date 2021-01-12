Тайваньские производители ноутбуков обеспечены заказами до конца года
Пандемия, задержавшаяся с прошлого года, нарушает все сезонные тенденции на рынке ноутбуков. Как отмечает сайт DigiTimes, тайваньские производители обеспечены заказами до второго полугодия включительно. Первый квартал для контрактных производителей тоже обещает стать удачным.
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На это же рассчитывает и компания MSI, которая специализируется на выпуске игровых ноутбуков. По сути, этот производитель убеждён, что высокий спрос на ноутбуки сохранится до середины года. Вместе с Asustek Computer компания MSI ожидает хороших результатов реализации материнских плат и видеокарт в первом квартале текущего года. Этому будут способствовать анонсы новых платформ Intel, AMD и NVIDIA. Некоторые из этих анонсов уже состоялись на этой неделе или ожидаются со дня на день.
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