С виртуальной трибуны CES 2021 представители Intel несколько часов назад признались, что процессоры Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200 выйдут на рынок до конца текущего квартала. Редактору популярного немецкого сайта HardwareLUXX удалось получить изображение кристалла данных процессоров, явно извлечённое из маркетинговых материалов Intel.

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling

реклама

Восемь вычислительных ядер с архитектурой Cypress Cove соседствуют на 14-нм кристалле с интегрированной графической подсистемой Intel Xe-LP и двадцатью линиями PCI Express 4.0. Контроллер памяти способен работать как с DDR4, так и с LPDDR4. Как уже отмечалось ранее, количество вычислительных ядер пришлось ограничить восемью штуками, поскольку при наличии десяти кристалл получился бы слишком крупным. В этом случае Intel в очередной раз стала заложницей собственных технологических возможностей – процессоры Rocket Lake решено было выпускать по 14-нм нормам. С другой стороны, 10-нм процессоры Alder Lake-S выйдут уже во втором полугодии, но им потребуются новые материнские платы с разъёмом LGA 1700.