Опубликовано изображение кристалла Intel Rocket Lake-S
С виртуальной трибуны CES 2021 представители Intel несколько часов назад признались, что процессоры Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200 выйдут на рынок до конца текущего квартала. Редактору популярного немецкого сайта HardwareLUXX удалось получить изображение кристалла данных процессоров, явно извлечённое из маркетинговых материалов Intel.
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Восемь вычислительных ядер с архитектурой Cypress Cove соседствуют на 14-нм кристалле с интегрированной графической подсистемой Intel Xe-LP и двадцатью линиями PCI Express 4.0. Контроллер памяти способен работать как с DDR4, так и с LPDDR4. Как уже отмечалось ранее, количество вычислительных ядер пришлось ограничить восемью штуками, поскольку при наличии десяти кристалл получился бы слишком крупным. В этом случае Intel в очередной раз стала заложницей собственных технологических возможностей – процессоры Rocket Lake решено было выпускать по 14-нм нормам. С другой стороны, 10-нм процессоры Alder Lake-S выйдут уже во втором полугодии, но им потребуются новые материнские платы с разъёмом LGA 1700.
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