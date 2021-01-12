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Intel готова внедрить на своих предприятиях чужой техпроцесс

Если это рационально, то стесняться не стоит.
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Интервью генерального директора Intel Роберта Суона (Robert Swan) представителям прессы и инвестиционного сообщества опубликовано ресурсом Tom’s Hardware Guide только сегодня, хотя фактически оно имело место ещё неделю назад. Всё было сделано для того, чтобы насытить первые дни виртуального мероприятия CES 2021 информационными поводами, связанными с именем этой компании.

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Источник изображения: Intel

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Как удалось выяснить представителям указанного сайта, в случае необходимости Intel готова лицензировать литографическую технологию сторонней компании для её использования на собственном конвейере. Дело в том, что по способности выпускать процессоры в нужных количествах TSMC сильно уступает Intel, даже если бы обслуживала интересы только одной этой компании. «Пересадив» нужный техпроцесс на конвейер Intel, можно было бы решить технологические проблемы компании без ущерба для объёмов производства.

Попутно глава Intel признался, что компания готова выпускать компоненты для сторонних компаний. Это уже не первая подобная инициатива – ранее она намеревалась наладить выпуск мобильных процессоров LG для смартфонов, но проект не получил развития. Суон продолжает настаивать, что для Intel важно оставаться разработчиком с вертикальной интеграцией, поскольку наличие собственных производственных мощностей не только позволяет лучше контролировать расходы и норму прибыли, но и масштабировать объёмы выпуска продукции в соответствии с потребностями рынка. Пандемия и присущий ей скачок спроса на мобильные и серверные процессоры только укрепили уверенность руководства Intel в справедливости этого утверждения.

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Теги

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