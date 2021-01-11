По данным ссылающегося на Bloomberg ресурса Yahoo! Finance, корейская компания Samsung Electronics тоже не сбрасывается корпорацией Intel со счетов при поиске возможного контрактного производителя на продукцию 2023 года. В первой публикации на эту тему основное внимание было уделено потенциалу TSMC, которая даже выразила желание выделить под заказы Intel целое новое предприятие в Китае.

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Источник изображения: TSMC

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Тогда сообщалось, что TSMC начнёт выпускать для Intel 4-нм продукцию в 2022 году, а первые образцы будут даже 5-нм. Судя по реакции рынка, Samsung Electronics инвесторами тоже воспринимается в подобной роли всерьёз, поскольку её акции в понедельник выросли в цене сразу на 9%, достигнув исторического максимума. Ценные бумаги TSMC, напротив, под воздействием данных слухов особо не изменили свою курсовую стоимость.