Переговоры Intel с Samsung пока не продвинулись, но курс акций последней уже подскочил
По данным ссылающегося на Bloomberg ресурса Yahoo! Finance, корейская компания Samsung Electronics тоже не сбрасывается корпорацией Intel со счетов при поиске возможного контрактного производителя на продукцию 2023 года. В первой публикации на эту тему основное внимание было уделено потенциалу TSMC, которая даже выразила желание выделить под заказы Intel целое новое предприятие в Китае.
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Тогда сообщалось, что TSMC начнёт выпускать для Intel 4-нм продукцию в 2022 году, а первые образцы будут даже 5-нм. Судя по реакции рынка, Samsung Electronics инвесторами тоже воспринимается в подобной роли всерьёз, поскольку её акции в понедельник выросли в цене сразу на 9%, достигнув исторического максимума. Ценные бумаги TSMC, напротив, под воздействием данных слухов особо не изменили свою курсовую стоимость.
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