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Цены на оперативную память будут расти до середины года

В этом убеждён один тайваньский производитель второго эшелона.
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Тайваньский производитель оперативной памяти Nanya Technology хоть и не является одним из лидеров рынка, судить о тенденциях это ему не мешает. Со страниц сайта DigiTimes данный игрок сегмента сообщает, что цены на оперативную память начнут расти в этом квартале и продолжат до конца второго квартала, как минимум.

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Источник изображения: Яндекс.Маркет

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Ожидается, что в этом полугодии вернётся к росту спрос на оперативную память со стороны игроков серверного сегмента. Экспансия моделей с поддержкой сетей 5G оживит рынок смартфонов, им тоже потребуется больше оперативной памяти.

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