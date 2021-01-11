Основным источником информации об интригах, окружающих бизнес по контрактному производству полупроводниковых компонентов, остаётся тайваньский сайт DigiTimes. В очередном дайджесте он сообщает, что в борьбе за право получить квоты на выпуск продукции в третьем квартале текущего года тайваньские разработчики микропроцессорных компонентов готовы предлагать исполнителям более высокие цены за их услуги.

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: TSMC

реклама

Известно, что спрос в этом сегменте сейчас превышает предложение, и даже рекордные капитальные затраты той же TSMC не смогут в кратчайшие сроки решить проблему. В то же время, третий квартал остаётся важным для заказчиков периодом, они не хотят столкнуться с нехваткой готовой продукции, поэтому стараются заранее выкупить квоты, предлагая подрядчикам больше денег. Все дополнительные расходы, как нетрудно догадаться, в конечном итоге лягут на карман покупателя.