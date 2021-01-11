В борьбе за место на конвейере разработчики готовы предлагать контрактным производителям больше денег
Основным источником информации об интригах, окружающих бизнес по контрактному производству полупроводниковых компонентов, остаётся тайваньский сайт DigiTimes. В очередном дайджесте он сообщает, что в борьбе за право получить квоты на выпуск продукции в третьем квартале текущего года тайваньские разработчики микропроцессорных компонентов готовы предлагать исполнителям более высокие цены за их услуги.
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Известно, что спрос в этом сегменте сейчас превышает предложение, и даже рекордные капитальные затраты той же TSMC не смогут в кратчайшие сроки решить проблему. В то же время, третий квартал остаётся важным для заказчиков периодом, они не хотят столкнуться с нехваткой готовой продукции, поэтому стараются заранее выкупить квоты, предлагая подрядчикам больше денег. Все дополнительные расходы, как нетрудно догадаться, в конечном итоге лягут на карман покупателя.
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