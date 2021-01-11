UMC увеличила свою выручку в 2020 году на 19,3% до рекордной суммы
Возможно, контрактным производителям «второго эшелона» далеко до успехов TSMC, но и они в полной мере смогли извлечь выгоду от роста спроса на свои услуги в 2020 году. Как отмечает DigiTimes, компания UMC по итогам прошлого года выручила рекордные $6,3 млрд, что на 19,3% больше итогов 2019 года.
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В декабре выручка UMC выросла последовательно на 3,8% и на 14,4% в годовом сравнении. Четвёртый квартал стал для компании пятым подряд периодом обновления рекордов по выручке. Одновременно сообщается, что аварийное отключение электропитания на предприятиях UMC в Синьчжу не повлекло существенного материального ущерба, а с задержкой исполнения заказов столкнётся лишь незначительное количество клиентов компании. Работоспособность оборудования в настоящий момент полностью восстановлена.
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