Biostar намекает на скорый анонс новых материнских плат
На этой неделе формально начинает работу выставка CES 2021, которая будет проходить в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Тайваньская компания Biostar на своей странице в Twitter запустила обратный отсчёт, сопроводив цифру «2» силуэтами материнских плат.
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Поскольку изображение было опубликовано вчера, можно предположить, что новые материнские платы Biostar будут представлены уже завтра. Скорее всего, речь идёт о моделях на базе чипсетов Intel серии 500, которые готовы принять процессоры семейства Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200. Давно известно, что дебют процессоров намечен на конец марта, но это не мешает производителям материнских плат представить свои сопутствующие изделия уже в январе.
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