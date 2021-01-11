На этой неделе формально начинает работу выставка CES 2021, которая будет проходить в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Тайваньская компания Biostar на своей странице в Twitter запустила обратный отсчёт, сопроводив цифру «2» силуэтами материнских плат.

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: Twitter, Biostar

реклама

Поскольку изображение было опубликовано вчера, можно предположить, что новые материнские платы Biostar будут представлены уже завтра. Скорее всего, речь идёт о моделях на базе чипсетов Intel серии 500, которые готовы принять процессоры семейства Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200. Давно известно, что дебют процессоров намечен на конец марта, но это не мешает производителям материнских плат представить свои сопутствующие изделия уже в январе.