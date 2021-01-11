AMD Ryzen Threadripper 3990X и GeForce RTX 3090 отличились в 3DMark Time Spy Extreme
Необычным сочетанием компонентов для достижения нового лучшего результата в 3DMark Time Spy Extreme воспользовался американский энтузиаст mllrkllr88. Видеокарту GeForce RTX 3090 он снабдил водоблоком, как и центральный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X, хотя на иллюстрации можно видеть, что прорабатывался и вариант с охлаждением видеокарты силами резервуара с жидким азотом.
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Частоты видеокарты под водоблоком, как утверждает автор эксперимента, удалось поднять до 2490/22096 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X покорил частоту 4349 МГц с 64 активными ядрами и 64 потоками.
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Этого было достаточно, чтобы в тесте 3DMark Time Spy Extreme набрать 13 478 баллов, обойдя все другие одиночные видеокарты. В тесте Unigine Superposition 8K Optimized было занято третье место среди всех одиночных видеокарт с результатом 9105 баллов. Видеокарта в данном случае работала на частотах 2250/22096 МГц, центральный процессор достиг частоты 4.2 ГГц.
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