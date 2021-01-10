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Другое

Процессоры в упаковке от конфет: необычные фантазии блогера

Новые грани процессорного фетишизма.
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Пристрастие энтузиастов к процессорам определённых марок нередко материализуется в создании кондитерских изделий с соответствующей символикой: на просторах Сети достаточно изображений тортов с логотипом Ryzen, а Раджу Кодури (Raja Koduri) коллеги поздравляли с двухлетним рубежом работы на нынешнем месте тортом с символикой Intel. На страницах Twitter, тем временем, появились необычные рендеры, позволяющие представить процессоры Intel и AMD в упаковках от карамелек.

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Источник изображения: Twitter, foxgirl_IRL

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У половозрелой части аудитории такая упаковка вызовет ассоциации с чем-то другим, но автор эскизов настаивает, что первоначально подразумевались именно конфеты.

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Источник изображения: Twitter, foxgirl_IRL

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Понятно, что у такой упаковки есть ряд проблем с практичностью, ведь процессор в ней слабо защищён от механических воздействий, и в реальности он помещается внутрь более жёсткого блистера. Впрочем, ничто не мешает маркетинговым службам Intel и AMD выпустить тематически оформленные сладости ограниченным тиражом.

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amd intel процессоры
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REY_B_
08:00
Дык фанаты....
AMD доминирует на европейсоком рынке CPU - на процессоры Ryzen приходится более 80% продаж
Гость
08:00
и кто у тебя "выходец из Интела"?
AMD доминирует на европейсоком рынке CPU - на процессоры Ryzen приходится более 80% продаж
Michailovsky
07:58
https://www.youtube.com/c/JarrodsTech/videos изучайте...андерволтинг прекрасно работает на 10м поколении Intel...но, теперь разблокируется опцией в bios... тогда подхватывается троттлстоп и Intel XT...
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07:57
С какой кстати я должен повторять ваши глупости ? Я и без теста знаю что при 1,5В на AVX ему придёт каюк. А Zen2 ни как на 4,9 ГГц работать не сможет стабильно, вообще ни как..
Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
StonedAstronaut
07:56
Некомпетентен ты, если даже не ознакомился с оригиналом.
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StonedAstronaut
07:51
Все проекты сони крайне посредственные проходняки, с довольно примитивным геймдизайном, да и концепцией в целом. Но плитка хочет вериь что хлебнула не фекалий за собственные деньги, а элитарности.
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Сергей Андреевич
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