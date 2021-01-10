Пристрастие энтузиастов к процессорам определённых марок нередко материализуется в создании кондитерских изделий с соответствующей символикой: на просторах Сети достаточно изображений тортов с логотипом Ryzen, а Раджу Кодури (Raja Koduri) коллеги поздравляли с двухлетним рубежом работы на нынешнем месте тортом с символикой Intel. На страницах Twitter, тем временем, появились необычные рендеры, позволяющие представить процессоры Intel и AMD в упаковках от карамелек.

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Источник изображения: Twitter, foxgirl_IRL

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У половозрелой части аудитории такая упаковка вызовет ассоциации с чем-то другим, но автор эскизов настаивает, что первоначально подразумевались именно конфеты.

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Источник изображения: Twitter, foxgirl_IRL

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Понятно, что у такой упаковки есть ряд проблем с практичностью, ведь процессор в ней слабо защищён от механических воздействий, и в реальности он помещается внутрь более жёсткого блистера. Впрочем, ничто не мешает маркетинговым службам Intel и AMD выпустить тематически оформленные сладости ограниченным тиражом.