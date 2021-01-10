Компания Asustek Computer площадку Twitter начала использовать для открытых призывов владельцев материнских плат на основе чипсетов Intel серии 400 к обновлению BIOS с целью обеспечения поддержки процессоров 11-го поколения. В настольном сегменте, как мы знаем, оно соответствует семейству Rocket Lake-S, которое дебютирует в этом квартале.

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Источник изображения: Twitter, ASUS

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Призыв, который был сделан накануне, не был голословным. Если обратиться в раздел технической поддержки сайта ASUS, то можно обнаружить обновления BIOS для материнских плат на основе чипсетов серии Intel 400, которые обеспечивают поддержку процессоров Intel Core одиннадцатого поколения.