Нехватка чипов начинает сказываться на мировом производстве автомобилей
Ещё в прошлом квартале автоконцерн Volkswagen AG вынужден был признать, что нехватка полупроводниковых компонентов вынудит его сократить объёмы производства машин в первом квартале 2021 года. Хотя официально масштабы сокращения не называются, Bloomberg отмечает, что оно может измеряться сотней тысяч автомобилей, как минимум.
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О проблемах с доступностью полупроводниковых комплектующих начали говорить Daimler и BMW, а также партнёры в лице Bosch и Continental. Nissan, Honda, Ford и Fiat Chrysler вынуждены будут сократить объёмы производства машин в этом месяце, как минимум, а в ряде случаев задержать вывод на рынок новых моделей.
Причины дефицита, как и на большинстве других рынков, кроются в дисбалансе спроса и предложения. В разгар пандемии в прошлом году спрос на новые автомобили резко упал, а чипы для производства компьютеров и серверов требовались в увеличенных объёмах. Производители переориентировались на обслуживание более приоритетных рынков, но когда спрос на автомобили начал восстанавливаться быстрее ожиданий, комплектующих на всех хватать перестало. Как долго продлится подобная ситуация, пока сказать сложно. На российском рынке в прошлом полугодии ажиотажный спрос на автомобили был вызван ставшей почти традиционной сезонной паникой под конец года. Ограниченность объёмов производства машин была усугублена экономическими факторами в виде осеннего ослабления рубля.
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