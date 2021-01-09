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Основная часть майнинговых ферм по-прежнему сосредоточена в Китае

Дешёвого электричества теперь недостаточно, нужна политическая определённость.
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Ещё с первой волны криптовалютного бума, как отмечает ресурс Barron’s, в Китае сосредоточились почти две трети вычислительных мощностей по майнингу криптовалюты. Недавно китайские власти решили усилить государственный контроль в финансовой сфере, поэтому перспективы этого вида деятельности для обладателей ферм не до конца ясны, но переломить ситуацию в ближайшее время вряд ли удастся.

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Источник изображения: Asia Times

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Дешёвое электричество, как поясняет источник, больше не определяет успех предприятия. Организаторы бизнеса начинают задумываться о рисках в сфере государственного регулирования. Пока в этом смысле благоприятная ситуация складывается в США, а текущие котировки биткоина возвращают выгоду данному типу деятельности. И всё же, как считают эксперты, Китай ещё длительное время будет оставаться страной, в которой сосредоточены основные мощности по майнингу криптовалюты.

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