На сентябрьском мероприятии для инвесторов, посвящённом прогрессу Tesla в переименовании разработанного Panasonic нового типа аккумуляторных ячеек, основатель компании Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компактный электромобиль стоимостью $25 000 с функцией полного автопилота будет выпущен в ближайшие три года, а его основным рынком сбыта станет Европа.

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Теперь Electrek со ссылкой на поданные Tesla в Китае документы сообщает, что компания стремится получить разрешение на производство более дешёвого по сравнению с Tesla Model 3 электромобиля к следующему году.

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Источник изображения: Electrek

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В качестве начальной ценовой планки заданы те самые $25 000. Машина должна встать на конвейер предприятия Tesla в Шанхае в 2022 году. Возможно, компания стремится не упустить активно растущий китайский рынок, а потому многие новинки локализует либо синхронно с остальными производственными площадками, либо даже пытается работать на опережение. Добавим, что поставки собранных в Китае Tesla Model 3 в прошлом году начались в Европу, а в этом году на конвейере китайского предприятия прописались серийные Tesla Model Y.