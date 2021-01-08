Стартап F150 представил защищённый смартфон B2021 с аккумулятором на 8000 мА*ч и NFC за 110 долларов
Рынок смартфонов уже давно практически полностью разделили между собой пять корпораций, но несмотря на это, новые игроки продолжают выходить на него. Одним из таких стал китайский стартап F150, который был создан в декабре 2020 года, а уже в первых числах января представил свой дебютный телефон.
Новинка называется F150 B2021. Она будет бороться за место под солнцем в сегменте защищённых моделей, где конкуренция ведётся ожесточённая. Смартфон является представителем бюджетного класса и отличается внешним видом.
Главной особенностью F150 B2021 стал аккумулятор, зарядная ёмкость которого составила 8000 мА*ч. По словам производителя, этого хватит на 2 дня автономной работы. 18-ваттная быстрая зарядка позволяет восполнить заряд встроенной батареи с нуля до 100% за 180 минут.
На лицевой панели смартфона установлен 5,86-дюймовый экран с вырезом. Разрешение дисплея составляет 1520 x 720 точек. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. В широкой моноброви установлена фронтальная камера на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Основная камера получила два 2-мегапиксельных сенсора, VGA-модуль, стандартный блок на 13 Мп и поддерживает ночную съёмку.
В основе F150 B2021 лежит однокристальная система Helio G25, выполненная по 12-нанометровой технологии. Чипсет имеет восемь ядер Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает ускоритель PowerVR GE8320. Новинка получила 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель eMMC 5.1 вместимостью 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ.
Как и у конкурентов, корпус смартфона защищён от воды и пыли по всем ключевым стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Устройство может падать на твёрдую поверхность с высоты до 1,5 метра, работать при экстремальных температурах и проводить до получаса под водой на глубине до 1,5 метра.
Программной оболочкой служит операционная система Android 10. Из прочего стоит отметить дополнительную настраиваемую клавишу на корпусе, поддержку управления жестами, возможность взаимодействовать со смартфоном в перчатках и чип NFC.
Официальная рекомендованная цена F150 B2021 составила 200 долларов. Купить смартфон можно на AliExpress и Banggood. С 18 по 24 января 2021 года новинка будет доступна со скидкой 55%, т.е. её стоимость опустится до 110 долларов. Отметим, что версии для Канады, США и Мексики компания начнёт продавать только с марта нынешнего года. Больше информации найдёте на официальном сайте стартапа F150.
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