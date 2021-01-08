PNY только сейчас начала поставки NVIDIA RTX A6000, которые сложно назвать массовыми
В начале октября NVIDIA представила профессиональные графические адаптеры RTX A6000, которые утратили деление на семейства Quadro и Tesla, но предложили прогрессивную архитектуру Ampere и 48 Гбайт памяти типа GDDR6.
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Утверждается, что в основе данного «рабочего инструмента» лежал всё тот же 8-нм графический процессор GA102, выпускаемый Samsung, что и в основе игровых видеокарт семейства GeForce RTX 30. Последнее обстоятельство не наделяло RTX A6000 условиями для скорейшего появления на рынке, поэтому представители компании PNY, которая специализируется на выпуске профессиональных графических адаптеров NVIDIA, в первые дни нового года весьма иронично продемонстрировали на видео одиноко передвигающийся по конвейерной ленте единственный коробочный экземпляр RTX A6000, объявив о начале массовых поставок.
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