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NVIDIA представила профессиональные графические продукты RTX A6000 и A40 поколения Ampere — новинки получили 10752 ядра CUDA и 48 Гбайт видеопамяти

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Сегодня в рамках конференции GTC Digital глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) явил на суд компьютерной общественности долгожданные профессиональные видеоадаптеры с архитектурой Ampere – RTX A6000 и A40. Как видно из названий новинок, компания отказалась от давно известных брендов Quadro и Tesla в именовании своих продуктов, предназначенных для серверов и рабочих станций.

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NVIDIA RTX A6000

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По информации ресурса Hardwareluxx, в основу обеих новинок лёг 8-нм графический процессор GA102 с площадью кристалла 628,4 мм² и 28 миллиардами транзисторов, оснащённый 84 потоковыми мультипроцессорами и 10752 ядрами CUDA, а также 336 тензорными и 84 RT-ядрами. Кроме того, графические адаптеры RTX A6000 и A40 оснащены 48 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, функционирующей на эффективной частоте 16 и 14,5 ГГц, что при шине в 384 бит даёт максимальную пропускную способность памяти в 768 и 696 Гбайт/с соответственно.

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NVIDIA A40. Источник изображений: Hardwareluxx

Уровень энергопотребления новых продуктов составляет 300 Вт, а для обеспечения дополнительного питания предназначен новый 8-контактный коннектор, несовместимый с традиционным разъёмом, которым снабжаются видеокарты серии GeForce RTX 30. Помимо этого, новинки поддерживают интерфейс PCIe 4.0 и снабжены четырьмя разъёмами DisplayPort 1.4.

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Видеоадаптер RTX A6000 найдёт применение в рабочих станциях и дебютирует в середине декабря, в то время как A40, пришедший на замену Tesla T4, предназначается для использования в серверных системах и появится в продаже в первом квартале следующего года.

Что касается рекомендованной стоимости новых продуктов, то официальных данных пока не имеется.

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