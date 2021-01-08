По версии Bloomberg, когда TSMC на следующей неделе опубликует полноценный квартальный отчёт, её выручка превысит $12,7 млрд, что равноценно обновлению рекорда.

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Источник изображения: TSMC

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Декабрьская выручка компании, как уже известно, выросла в годовом сравнении на 13,5% до $4,2 млрд. За весь год TSMC должна была увеличить выручку на 25,2% по сравнению с 2019 годом. Как говорится, грех жаловаться, хотя надо понимать, что TSMC при этом рекордными темпами увеличивает капитальные затраты. Если в этом году они достигли $17 млрд, то в следующем могут превысить $20 млрд. Акции TSMC на этом фоне достигли исторического максимума в $122 за штуку.