Пессимизм инвесторов, вызванный опасениями по поводу нового «криптопохмелья», уступил место оптимизму после публикации аналитической записки Citi - представители этого инвестиционного банка выйдут на связь с финансовым директором NVIDIA на следующей неделе, чтобы обсудить перспективы развития бизнеса и итоги прошедших периодов.

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Пока представители Citi с надеждой ждут начала виртуальной версии CES 2021, которая позволит NVIDIA традиционно рассказать о своих новых разработках и продуктах. Из аппаратных новинок на этот раз ожидаются преимущественно мобильные графические решения, но какой-то прогресс NVIDIA неизбежно продемонстрирует и на направлении технологий автопилота.

Кроме того, аналитики ожидают стабильно высокого спроса на игровые графические процессоры NVIDIA в первом полугодии, пусть даже часть профильной продукции и достанется майнерам. В серверном сегменте тоже наметится оживление, и ускорители вычислений NVIDIA активнее начнут закупаться гигантами облачного рынка. Акции NVIDIA почти отыграли вчерашнее падение, представители Citi верят в их дальнейшее укрепление, считая фактор антимонопольного контроля сделки с ARM не самым серьёзным препятствием – сделка должна быть закрыта к первому кварталу следующего года, время на согласования ещё есть.