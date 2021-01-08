Дефицит чипов усугубляется тем, что производители закупают их впрок с запасом
Поставщики полупроводниковых компонентов в своих комментариях сайту DigiTimes признались, что их клиенты продолжают закупать продукцию с расчётом на формирование некоторого запаса, позволяющего какое-то время осуществлять непрерывное производство собственных изделий в случае с возникновением перебоев с поставками.
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Подобная практика была распространена в разгар первой волны пандемии, когда закрытие границ существенно усложняло логистику. Похоже, теперь участники рынка решили перестраховаться, начав закупки компонентов сверх текущей потребности. Увы, нормализации ситуации с поставками это вряд ли будет способствовать, ведь многие производства и так работают на пределе возможностей, а рынок страдает от дефицита многих компонентов и роста цен на комплектующие.
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